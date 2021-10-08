В оренбургском поселке суррогатный алкоголь продавался в магазине «Удача»

В поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области суррогатный алкоголь, который привел к гибели девяти человек, продавался в единственном продуктовом магазине «Удача». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В момент проверки владелец сообщил, что всю продукцию он уже продал, но в ходе допроса указал на точку, где приобретал суррогат — ею оказалась база в Орске», — сказал источник.

Первый заместитель главы администрации Домбаровского района Олег Сметанин подтвердил агентству, что «Удача» была единственной точкой по продаже продуктов в этом поселении. Однако, по предварительным данным, у магазина отсутствовала лицензия на продажу алкоголя.

На базу в Орске указала и продавщица местного магазина в селе Акжарское Оренбургской области. По ее словам, спиртное разливали в бутылки с белой крышкой без этикетки.

Следователям удалось установить, что к преступлению причастны по меньшей мере шесть человек. 29-летний житель города Орска, который, как предполагается, организовал контрафактное производство и последующий сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, двое его родственников, а также осуществлявшие продажу нелегального товара 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа, 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района и 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователи изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орск по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имеет необходимой маркировки.