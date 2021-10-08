В Сибири пропавшую пенсионерку-таксистку нашли зарытой в колодце у соседей

В селе Дудовка Красноярского края раскрыли дело о пропаже и убийстве 69-летней местной жительницы, которая занималась извозом. Об этом пишет NGS24.RU.

Женщина пропала в ночь с 3 на 4 октября. Несколько дней длились ее поиски. Соседка погибшей, рассказала журналистам, что тело таксистки обнаружили в колодце у других соседей.

Пенсионерка-таксистка вышла на свою работу 3 октября, поработала какое-то время, а потом перестала выходить на связь. Раскрыть ее исчезновение и убийство полиции помогла соседка Ольга Аноприкова. Она пригляделась к поведению пары, которая жила вблизи от них.

По словам женщины, то у ее соседей из «ниоткуда появляются деньги», то они закапывают колодец, который в деревне — вещь необходимая. К тому же колодец они зарыли ночью. Ольга Аноприкова поделилась этими данными с полицией.

Сотрудники правоохранительных органов проверили эту версию и нашли тело пропавшей женщины в зарытом колодце. Убийцей оказался сожитель соседки жертвы. О деталях и причинах убийства не сообщается. Издание пока не получило комментарий Следственного комитета о преступлении.

Ранее ветеран труда Ольга Лихачева из Екатеринбурга рассказала подробности нападения на нее сиделки. Она попросила сиделку измерить ей давление, та в ответ стала бить женщину по рукам и голове.