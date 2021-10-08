На Сахалине мужчина до смерти замучил пса, волоча его на поводке за пикапом

На Сахалине житель Поронайска протащил за автомобилем собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

По информации канала, взрослый мужчина вместе с другом тащил на пиком Ford крупную черную собаку на поводке и ошейнике по трассе. Неравнодушный водитель другого внедорожника перегородил дорогу живодеру.

Когда машину остановили, живодер спокойно вышел, снял с собаки ошейник и поводок. На тот момент пес уже был мертв. Он выкинул труп и в канаву и уехал. Очевидцы записали номер авто и сообщали в правоохранительные органы.

Мужчина задержан сотрудниками полиции и дает показания. О мотивах жесткого обращения с животным не сообщается. Поронайская городская прокуратура взяла на контроль инцидент с живодером.

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