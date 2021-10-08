Названы слова, которые выдают телефонных мошенников

Генеральный директор компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock Юрий Томашко назвал слова, по которым можно определить мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — сказал эксперт.

После этих слов нужно повесить трубку и несколько часов не отвечать на незнакомые номера, порекомендовал Томашко. Он отметил, что не стоит издеваться над аферистами, потому что они могут отомстить. По словам специалиста, мошенники все чаще стали звонить в правоохранительные органы и сообщать о ложных минированиях, подменяя свои номера номерами обидчиков.

«Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку», — подытожил Томашко.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новый способ спровоцировать человека на разговор.