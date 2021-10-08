В Красноярске дети госпитализированы после посещения школьной столовой

В одной из красноярских школ дети отравились после посещения столовой. Об этом пишет Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.
Пострадавших госпитализировали. У шести детей было диагностирована «острая кишечная инфекция», сообщили а региональном управлении Роспотребнадзора. Все дети были из разных классов.
Сообщается, что сейчас их состояние удовлетворительное.
Роспотребнадзор взял пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей технологического оборудования в столовой образовательного учреждения. Также будут обследованы работники пищеблока.
Ситуацию взяли на контроль в краевом управлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве внучка и бабушка умерли после отравления арбузом.