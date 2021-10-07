Россияне стали толерантнее к ВИЧ-инфицированным коллегам

6 из 10 россиян не поменяют отношение к коллеге, если узнают о том, что он ВИЧ-инфицирован, показал опрос сервиса SuperJob, поступивший в «Газету.Ru».

Узнав, что коллега ВИЧ-положителен, 62% россиян продолжат вести себя с ним так же, как и раньше: свободно общаться, здороваться за руку и вместе ходить на обед. Свою позицию опрошенные объясняют невозможностью передачи вируса иммунодефицита при бытовых контактах, а также желанием оказать поддержку.

Ограничат контакты с заболевшим 14%, а 2% перестанут с ним общаться. Затруднились прогнозировать свою реакцию на известие о ВИЧ-инфекции коллеги 22% респондентов.

При этом толерантность к ВИЧ-статусу женщины проявляют чаще мужчин (66% против 57%). Напротив, стигматизировать это заболевание больше свойственно мужчинам: и тех, кто ограничит контакты с заболевшим (18%), и тех, кто полностью прекратит общение (3%), среди них больше – против 10 и 1% соответственно среди женщин.

Между тем толерантность к ВИЧ-статусу в обществе возросла: в сравнении с 2016 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число россиян, готовых продолжать общение с ВИЧ-положительным коллегой, выросло на 6 процентных пунктов.

Больше всего тех, кто спокойно реагирует на наличие ВИЧ-инфекции у коллеги и готов продолжить с ним конструктивное общение, в крупнейших мегаполисах страны — Москве (70%), Санкт-Петербурге (67%) и Екатеринбурге (66%).

Опрос проводился 22-29 сентября 2021 года среди 1600 респондентов из 417 населенных пунктов всех округов России.