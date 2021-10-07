Врио главы Дагестана назвал избиение мужчины в метро Москвы бесчеловечным

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал действия мужчин, избивших пассажира в столичном метро, следует из заявления, которое распространила пресс-служба.

«Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет! Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что регион известен своим дружелюбием и теплом, а жители Дагестана всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

«Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики», — подчеркнули сотрудники пресс-службы.

Днем 6 октября стало известно, что трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро, инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии.