Бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится на карантине в больнице, сообщает Life в пресс-службе Горбачев-фонда.

«Он не болеет коронавирусом, но у него такой возраст, что на время пандемии он находится в больнице. Конечно же, он в России. Нельзя забывать, что ему уже 90 лет, поэтому такие меры и предприняли», — пояснили в пресс-службе.

Пока не известно, когда Горбачев покинет больницу, так как ситуация с коронавирусом пока не улучшается. При этом он чувствует себя нормально и постоянно работает.

Ранее сообщалось, что житель Вильнюса Робертас Повилайтис намерен подать в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который, по его мнению, несет ответственность за события, которые произошли у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, в которых умер отец Повилайтиса.

В начале 1990-х годов литовская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с событиями 13 января 1991 года, когда в результате штурма советскими военными телецентра в Вильнюсе погибли 15 человек и еще порядка 600 получили ранения. На сегодняшний день более чем 60 фигурантам этого дела вынесены приговоры.