Волочкова съехалась с новым бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова начала жить вместе со своим новым бойфрендом. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

Избранника зовут Владимир, ему 38 лет. 45-летняя звезда балета говорит, что не хочет выставлять эти отношения напоказ.

«С первого взгляда возникла взаимная симпатия. <…> Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать», — написала Волочка в своем Instagram.

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Артистка также подчеркнула, что Владимир не женат.

Ранее Волочкова уже показывала своего нового возлюбленного на фото, но закрыла ело лицо спиной.