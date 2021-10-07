Заключенный сбежал с производственного объекта под Ульяновском

Из колонии-поселения № 5 в Ульяновской области сбежал заключенный. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН, побег произошел с производственного объекта.

Сейчас УФСИН занимается поисками Милохова Дмитрия Владимировича 1992 года рождения. Уточняется, что он 4 октября самовольно покинул территорию производственного объекта КП-5 и может направляться в Самару.

Мужчина покинул производственный объект в Димитровграде, где он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ был трудоустроен.

Он осужден по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия» к лишению свободы сроком на три с половиной года.

Особые приметы Милохова — татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, может выдавать себя за немого и общаться с помощью текста на листе бумаги.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Он уточнил, что сейчас из них право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тыс. человек.