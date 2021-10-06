В Доме Романовых заявили, что участие военных в церемонии венчания было согласовано

Участие почетного караула в церемонии венчания в Санкт-Петербурге наследника главы Российского императорского дома Георгия Романова и Виктории Беттарини было заранее согласовано и не нарушало каких-либо законов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова.

«Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа», — сказал он.

Закатов добавил, что глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна и ее сын Великий князь Георгий Михайлович являются обладателями российского гражданства с 1992 года.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, ответственных за отправку военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в Санкт-Петербурге.