Медик подделала справку о вакцинации от ковида за маникюр

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом подделала документ о вакцинации за маникюр и педикюр, сообщили в территориальном главке МВД по Республике Башкортостан.

Врач внесла данные о якобы сделанной прививке в медкарту без проведения осмотра и укола. За это мастер по маникюру оказала женщине косметологические услуги на сумму в две тыс. рублей.

«34-летняя медик за незаконное вознаграждение внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — передали в пресс-службе ведомства.

За правонарушение на заведующую фельдшерско-акушерским пунктом заведено уголовное дело по статье «служебный подлог и мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 292 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Его расследованием занимаются сотрудники МВД Иглинского района.

Всего в 2021 году в Башкирии после проверок завели 41 уголовное дело, обвиняемые по которым занимались подделкой документов. Оборотом ненастоящих справок о вакцинации от COVID-19 в регионе занимались 6 человек.

Ранее сообщалось, как ловят медиков, продающих сертификаты о вакцинации.