Жестоко избившие пассажира московского метро оказались ранее судимы

Двое из троих жестоко избивших мужчину в поезде на Арбатско-Покровской линии столичного метро ранее привлекались к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

В полиции отметили, что задержанным от 21 года до 26 лет. Их задержали сотрудники патрульно-постовой службы около станции метро Первомайская.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве ч. 2 ст. 213 УК РФ. Одного из фигурантов дела уже отправили в СИЗО.

Ранее в сети было опубликовано видео нападения, на нем запечатлено, как молодого человека, который стоит на коленях, держась за поручень, избивают трое мужчин.

По данным Telegram-каала Baza, все трое нападавших уроженцы Дагестана. Как выяснили журналисты, пострадавшего зовут Роман, ему 25 лет. Драка началась, когда он вступился за девушку.