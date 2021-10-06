Адвокат Ефремова рассказал, что актер не жаловался на пытки в Белгородской колонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников колонии №4 Белгородской области после публикации видео с избиением заключенного. В этой же колонии отбывает срок актер Михаил Ефремов. Его адвокат Петр Хархорин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что актер не жаловался пытки заключенных, напротив, по его словам, у всех складываются взаимно уважительные отношения.

«Никогда Ефремов не жаловался, у него прекрасные, уважительные отношения как с заключенными, так и с сотрудниками. Мне это очень странно слышать, я ведь там много раз был и ничего подобного не замечал. Будучи человеком достаточно опытным, могу ответственно сказать, что я не замечал никогда никаких аномалий в поведении сотрудников и заключенных. Все взаимно вежливые и взаимно уважительные. Для меня это очень странно. Кто-то с кем-то счеты сводит, не иначе», — рассказал он.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net. опубликовал новые видеозаписи с издевательствами над заключенными, в том числе из ИК-4 Белгородской области, где на данный момент отбывает срок актер Михаил Ефремов. Управление следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении сотрудников ИК-4.