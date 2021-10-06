Экс-замминистра Марина Ракова отказалась признать вину

Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова отказалась признавать свою вину по делу о хищении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в ходе допроса Ракова заявила, что непричастна к инкриминируемому ей и другим фигурантам деянию.

«Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе», — рассказал источник.

6 октября стало известно, что экс-замминистра Марина Ракова была задержана, она находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве.

Как сообщалось ранее, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн. рублей. По ее делу были арестованы трое подозреваемых: бывший генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак и юрисконсульт Кристина Крючкова.

Как заявили эксперты, дело Раковой связано с образовательной сферой.