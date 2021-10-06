Песков назвал введение локдауна из-за COVID-19 нежелательным сценарием

Введение локдауна из-за коронавирусной инфекции является нежелательным сценарием для любого российского региона, заявила пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. Конечно же, объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что регионы в условиях пандемии действуют в соответствии со своими полномочиями.

6 октября в России было зафиксировано рекордное количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции — скончались 929 человек. Предыдущий рекорд суточной смертности из-за COVID-19 был зарегистрирован днем ранее, тогда умерли 895 пациентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил рекордную суточную смертность недостаточным уровнем вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».