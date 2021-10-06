NYT: из ЦРУ стали чаще уходить информаторы

Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США заявило об участившихся случаях перевербовки, арестах или ликвидации иностранных информаторов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбе.

Отмечается, что больше всего в ЦРУ беспокоятся из-за ситуации в России, Китае, Иране и Пакистане.

По данным источника газеты, секретная телеграмма, в которой сообщалось о случаях потери информаторов, была разослана на прошлой неделе всем резедентурам. По данным NYT, в письме было указано «конкретное количество агентов, убитых конкурирующими спецслужбами», однако этих цифр издание не приводит.

Истоки проблемы руководство Центрального разведывательного управления, по данным издания, видит в принципе «миссия превыше безопасности», из-за которого сотрудники ЦРУ чрезмерно доверяют своим источникам, берут информаторов на работу слишком быстро и недооценивают успехи конкурентов.

Бывшие сотрудники управления рассказали газете, что информаторы и раньше уходили, однако появление такой телеграммы может свидетельствовать о том, что «проблема более актуальна, чем то, как ее понимают в обществе».