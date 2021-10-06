В России заявили об угрозе распространения африканской чумы свиней

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что 11 регионов России находятся под угрозой вспышки африканской чумы свиней. Об этом говорится на сайте института.

Как заявил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило, высока вероятность возникновения очагов заболевания в Амурской, Белгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской Саратовской, Свердловской, Ярославской, Саратовской, Свердловской областях, Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области.

По его словам, в связи с этим властям субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.

Накануне сообщалось, что в Челябинской области в двух хозяйствах выявили африканскую чуму свиней.

Ветеринарная служба в ходе исследований 1 и 5 октября подтвердила два случая заражения: на ферме при исправительной колонии №1 Копейска, где держат свиней, и в частном секторе поселка Новый. Еще одним объектом заражения стал склад, где хранилось мясо зараженных свиней.

В хозяйстве исправительной колонии от болезни погибли 113 свиней, в деревенском хозяйстве — четыре.