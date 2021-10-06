Осенью россияне чаще стали летать в Венгрию, ОАЭ и Кипр

В сентябре российские туристы стали чаще путешествовать за границу. Лидер по числу бронирований — Венгрия, интерес к этой стране вырос на 143% по сравнению с августом, сообщили «Газете.Ru» в сервисе OneTwoTrip.

«Россияне стали чаще путешествовать за рубеж, так как ограничения на поездки постепенно ослабевают. Так, если доля зарубежных авиабронирований в сентябре прошлого года была 3%, то в 2021-м она составила уже 5%», – сообщили в компании.

Число бронирований поездок в ОАЭ за месяц выросло на 55%, на Кипр (37%) и Казахстан (+35%). Доля бронирований билетов до Мальдив выросла на 27%, в Грецию — на 20%, в Хорватию — на 18%. Замыкают топ направлений Черногория с ростом (+12%), Турция (+11%) и Египет (+5%).

Самыми дорогими по-прежнему остаются билеты на Мальдивы, отправиться туда можно за 36 400 рублей, на втором месте по дороговизне — Казахстан (от 29 500 рублей), на третьем — Черногория за 21 000 рублей в одну сторону.

Выгоднее в сентябре оказалось лететь в Египет (около 19 300 рублей), ОАЭ (17 900 рублей) и Грецию (15 200 рублей). Самыми бюджетными из топ-10 направлений стали Венгрия (14 400 рублей за перелет), Кипр (13 800 рублей), Хорватия (13 100 рублей) и Турция (10 300 рублей).