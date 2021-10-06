Мясо кур и индейки из Ставрополья экспортируют в 30 стран мира

Ставропольский край занял третье место в списке регионов-экспортеров мяса птицы за рубеж. Его поставляют в 30 стран мира общим объемом более 55 тыс. тонн и стоимостью 87,2 млн долларов США, сообщили в «Ставрополь Плюс».

Поставки птицы в общей структуре экспорта агропромышленного комплекса региона лидируют среди остальной продукции и составляет 44% от всего объема продаж за границу.

«Основная товарная позиция в мясной продукции - это мясо птицы. Его экспортируют в 30 стран мира, при этом основной объем вывозится в Китай (19 тыс. тонн), Саудовскую Аравию (14 тыс. тонн), Конго (2,6 тыс. тонн)», — цитирует издание Дмитрия Фролко, заместителя главы минсельхоза Ставропольского края.

Он уточнил, что мясо со ставропольских птицефабрик востребовано на Филиппинских островах, Мальдивах, в Сербии и Вьетнаме. Самые крупные комбинаты находятся в Ставрополе и в Невинномысске.

В 2020 году из Ставрополья на экспорт ушло мясо кур и индеек на сумму 125 млн долларов США. Зерновая и масложировая продукция края также востребована за рубежом.

В региональном Минсельхозе уточнили, что ставропольские предприятия по созданию и переработке мяса птицы намерены начать поставки в страны Ближнего Востока и Африку.