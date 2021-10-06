Бывший схимонах Сергий молится в тюрьме о Поклонской

Бывший схимонах и настоятель Среднеуральского монастыря Сергий (Николай Романов) заявил в интервью kp.ru, что молится в СИЗО о зампреде комитета по международным делам Государственной Думы Наталье Поклонской.

«О Наталье Поклонской молюсь и желаю ей и всем близким благоденствия и многие благие лета», — так монах ответил на вопрос, был ли он духовником Поклонской.

Сергий рассказал, что получил 15 тыс. писем, и постарается на все ответить. Уголовное пресследование он объяснил своим нежелание тратить пожертвованные прихожанами деньги на «другие объекты». Про свое будущее сказал, что видит его «на Кресте».

«Зло можно победить только Любовью. Мои пожелания верить, молиться, терпеть, надеяться, Благодарить, любить весь мир с сокрушенным и смиренным сердцем» — объяснил Сергий.

Ранее сообщалось, что Романова обвинили в экстремизме. Его задержали в конце прошлого года и позже арестовали по обвинению в доведении до самоубийства монахинь Среднеуральского женского монастыря, который был ему подконтролен.

Русская православная церковь отлучила Сергия.