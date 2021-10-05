Башкирские полицейские подрались, не договорившись, кто первым уходит в отпуск

В республике Башкортостан сотрудники полиции города Агидель не поделили дату выхода в отпуск и подрались. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Конфликт произошел между двумя старшими лейтенантами. В пылу спора 36-летний инспектор Аплекаев несколько раз ударил по лицу 32-летнего старшего инспектора Абдрафикова.

После драки зачинщик бросил на стол удостоверение с жетоном и подал рапорт на увольнение.

На звонки сослуживцев Аплекаев не отвечает — с ним не может связаться даже начальство. Найти инспектора дома тоже не получается.

У Абдрафикова диагностированы ссадины и гематомы.

В отделении, где произошел инцидент, проводится служебная проверка.

Ранее в Выборге избили женщину-прокурора, которая пришла с проверкой в кафе «Папарацци».