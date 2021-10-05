Талибы* казнили в провинции Герат двух человек, обвиненных в грабеже

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) повесили двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома в Афганистане. Об этом сообщает Hasht e Subh Daily.

По данным издания, казненные ранее пытались проникнуть в квартиру одного из жителей провинции, но хозяин дома вместе с соседями смог задержать преступников, предварительно нанеся им серьезные огнестрельные ранения из ружья.

После этого боевики «Талибана» в присутствии большого количества людей казнили грабителей без предварительного разбирательства.

Ранее сообщалось, что талибы публично казнили одного мужчину за похищение в Афганистане.

23 сентября один из основателей «Талибана» мулла Норуддин Тураби, который во временном правительстве Афганистана занимает пост министра тюрем, заявил, что движение намерено возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти осуждают планы талибов возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий.