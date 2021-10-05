Появилось видео с места ДТП с замглавой правительства Ивановской области Коробкиным

Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в результате автомобильной катастрофы под Витебском, в Белоруссии. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что в машину чиновника влетел грузовик. Видео с места ДТП попало в сеть. На ролике показан перевернутый «головой вниз» черный автомобиль.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнование родным и близким погибшего.
В региональном правительстве Коробкин отвечал за программу благоустройства, а также курировал вопросы газификации и жилищного строительства.