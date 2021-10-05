Появилось видео с подозреваемым в убийстве студенток в Оренбургской области из зала суда

Семь силовиков в зале суда присматривали за Александром Лазаревым, подозреваемым в убийстве трех студенток медицинского колледжа из оренбургского города Гай. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что по итогу заседания мужчину отправили в СИЗО.

Адвокат настаивает на том, что Лазарев никого не насиловал, а его сексуальная связь с девушками якобы была добровольной.

Александр Лазарева подозревают в убийстве трех девушек-студенток в городе Гай в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек нашли в квартире, тело еще одной погибшей — у подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Убийца также поджег квартиру, намереваясь замести следы.

По подозрению в тройном убийстве и изнасиловании Лазарева задержали в Северном районе города Орска. Пытаясь скрыться, он угнал «ВАЗ-2110». Управление Следственного комитета по Оренбургской области подтвердило причастность Лазарева к совершенному преступлению.

Ранее сообщалось, что Лазарев арестован. Мужчине за совершенное преступление грозит пожизненное заключение.