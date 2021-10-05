В Московском регионе пресекли деятельность экстремистской организации «Нурджулар»*

В Московском регионе правоохранительные органы пресекли деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар» (организация запрещена в России), которая занималась вербовкой студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«На территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации «Нурджулар» (запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что члены группировки активно пытались создать многоуровневую систему продвижения своей радикальной идеологии на территории страны. Для этого они подбирали и вербовали новых участников, в первую очередь среди столичных студентов. В результате, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

По словам, помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой, полицейские уже установили и задержали ряд подозреваемых. В ближайшее время их доставят подразделение Следственного комитета для проведения необходимых следственных мероприятий.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Москве деятельность двух главарей и пятерых участников запрещенной в России террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России).