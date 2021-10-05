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В Екатеринбурге трамвай задавил насмерть девочку, ехавшую на сцепке между вагонами

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Depositphotos

В Екатеринбурге трамвай задавил насмерть девочку, которая ехала на сцепке между вагонами. Об этом сообщает городская ГИБДД, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 4 октября напротив дома 202/3 по улице 8 Марта. По данным ГИБДД, девочке около 12-14 лет, от полученных травм она умерла на месте до приезда машины скорой помощи.

Госавтоинспекция просит очевидцев рассказать о произошедшем. В управлении также напомнили, что зацепинг — это крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.

«Чаще всего зацеперами становятся те подростки, которым не хватает родительского внимания, любви и поддержки. Чтобы ваш ребенок не проводил свое свободное время на улице, в сомнительных компаниях и рискованных увлечениях, организуйте ему досуг», — призвали ГИБДД.

В начале сентября сообщалось, что пожилая жительница Ульяновска села на цепной прибор трамвая, из-за чего водителю пришлось остановить транспорт на некоторое время.

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