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Московская учительница поделилась методом борьбы с травлей в школе

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Depositphotos

Педагог с 40-летним стажем Марина Моисеевна Войцеховская рассказала «Мосленте» о школьной травле и том, как с ней бороться. Она трудилась учителем химии, затем завучем и директором в школе №1201 Москвы.

По мнению Войцеховской, учитель всегда должен вмешиваться в ситуации, когда кто-то учеников подвергается издевательствам. Педагогу необходимо определить лидера травли. Марина Моисеевна говорит, что даже, если школьника задирает весь класс, все равно есть определенные инициаторы.

Войцеховская поделилась педагогическим приемом, который ее раскрыл директор школы, в которой она когда-то работала. Нужно без предупреждения прийти домой к лидерам травли и пообщаться с их родителями. По словам педагога, это производит «впечатление, с которым потом можно работать».

По мнению собеседницы издания, ограждение жертвы от буллинга является обязанностью учителя. Марина Моисеевна говорит, если в классе появляется жестокий ученик, необходимо обратить внимание на его родителей и попытаться выяснить, какие отношения у него в семье.

Ранее сообщалось, что над арестованной за убийство младенца россиянкой издевались в школе.

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