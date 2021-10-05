Врач Болибок рассказал о самом опасном симптоме Covid-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что определить новую коронавирусную инфекцию можно по частоте дыхания. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Болибок рассказал, что при распространении новых штаммов Covid-19 потеря обоняния, кашель и повышение температуры уже не являются обязательными симптомами коронавируса.

«Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом», — сказал врач.

По его словам, если человек не занимается тяжелым физическим трудом и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если в спокойном состоянии человек дышит чаще, то нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин заявил, что одышка, усталость, проблемы с пищеварением и неврологические отклонения могут говорить о развитии постковидного синдрома у переболевших коронавирусом. При это самыми серьезными осложнениями могут стать проблемы с сердцем.