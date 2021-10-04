В больнице Орловской области срывают сроки подключения кислородной станции

При ежедневном приросте заболевших коронавирусом в регионе, в одной из двух на всю область больниц срывают сроки ввода в эксплуатацию станции по бесперебойной подаче кислорода, сообщили на портале oreltimes.ru.

В ковидном госпитале при больнице им. Семашко в Орле кислородную станцию должны были запустить первого сентября, однако этого не произошло до сих пор.

«Работа идет. Есть определённые проблемы, которые решаются в рабочем порядке. Молниеотвод установлен, трубопровод проложен», — заявил журналистам и.о. руководителя Департамента здравоохранения области Владимиру Николаеву.

Он уточнил, что документы на проект установки по подаче кислорода еще находятся на стадии экспертизы, проводится оценка технического состояния. О сроках ввода станции ответственный сотрудник говорить не готов, но выразил надежду, что это случится в ближайшее время.

Оборудование для кислородной станции в этой больнице установили в июне, однако полный запуск оборудования откладывается.

При этом медики и общественники области бьют тревогу по поводу нехватки кадров и условий для лечения больных.

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