В Совфеде заявили, что пенсионеры, которым не хватает на жизнь, могут подрабатывать

Пенсионеры могут устраиваться на физически несложную работу, если им позволяют силы, чтобы хватало на еду и лекарства, сообщил Валерий Рязанский, глава Союза пенсионеров России и первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, сайту NEWS.ru.

По его мнению, причина низкой пенсии многих россиян — низкая зарплата в прошлом, которая не позволила людям заслужить достойную пенсию и накопить на старость. Рязанский отметил, что у пожилых людей практически всегда есть небольшие финансовые запасы.

«Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — сообщил Рязанский изданию.

Он напомнил, что дети должны в силу «даже конституционных обязанностей» проявлять заботу и материальную поддержку пожилых родителей, но при этом ситуация у всех разная, и тяжелее всего приходится тем, кто в старости остался один.

«Понимаю, что такое пенсия в нынешнее время, но сказать, что не хватает пенсии на еду, там еще лекарства, «коммуналка», болезни, недуги. К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия», — выразил мнение Рязанский.

Он заметил, что улучшить ситуацию могут льготы и социальные надбавки, положенные пенсионерам и ветеранам, а также обращения за разовой материальной помощью в соответствующие инстанции.

По данным опроса, проведенного изданием «ФедералПресс», 40% опрошенных пенсионеров могут себе позволить купить лишь продукты, еще 25% респондентов не хватает даже на еду.