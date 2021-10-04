С Абызова принудительно взыскали 2,2 млрд рублей

Судебные приставы взыскали с экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова 2,2 млрд руб. в рамках исполнительного сбора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гагаринский суд Москвы.

«В отношении Абызова было вынесено два постановления о взыскании исполнительного сбора на сумму 9 501 083 руб. и 2 277 850 302 руб. Он просит признать незаконными постановления и приостановить их действие», — рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Ранее Гагаринский суд Москвы решил взыскать с бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн. Изъятые средства будут обращены в доход РФ. Кроме того, суд постановил взыскать деньги и с «Альфа-Банка».

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как сообщали следователи, Абызов заработал деньги, нарушив антикоррупционное законодательство. В августе 2020 года СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и предъявил ему и 11 его сообщникам окончательное обвинение.