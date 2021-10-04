Обезвредивший стрелявшего в пермском вузе полицейский стал лауреатом премии

Кадр из видео/Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший стрелявшего в пермском госуниверситете, получит Строгановскую премию-2021, передает пресс-служба городской администрации.

В сообщении сказано, что полицейский, который героически проявил себя в ходе трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября, был отмечен в номинации «За честь и достоинство».

До этого правоохранителя наградили «Орденом Мужества».

Также сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Калинину знак отличия «За службу закону».

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате погибли шесть человек.

Калинин, случайно оказавшись на месте, обезвредил стрелявшего. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.