Гастроэнтеролог сообщила, чем питаться в первые 10 дней после COVID-19

Врач-гастроэнтеролог Дарья Овчинникова объяснила, каким должен быть рацион в первые 10 дней после болезни коронавирусом.

Она посоветовала есть сырые овощи и фрукты, а также тушеные и печеные – при наличии проблем с желудком и кишечником. Основной принцип «послековидной диеты» – баланс белков, жиров и углеводов.

Среди углеводных продуктов Овчинникова выделила цельнозерновые, – булгур и бурый рис, богатые витамином В, необходимого нервной системе. Для обмена веществ, по мнению специалиста, важны жиры, содержащиеся в рыбе, яйцах, и мясе птицы – индейки и курицы, растительных маслах, авокадо и орехах.

«Последние содержат различные формы растительных витаминов А, D, Е, которые обладают антиоксидантным действием и положительно влияют на печень, а также витамин К, задача которого – профилактика нарушений работы сердечно-сосудистой системы», – отметила врач.

Она порекомендовала употреблять больше белковой пищи, так как она важна для поддержания иммунной системы и обновления слизистой, снижения симптомов интоксикации организма.

«Коронавирусная инфекция поражает весь желудочно-кишечный тракт – это следствие действия самого вируса, а также результат побочных эффектов препаратов, применяемых при лечении. Вирус повреждает слизистую оболочку пищевода, желудка и кишечника» – уточнила Овчинникова.

К каким последствиям это может привести, а также о том, как питаться по «методу тарелки» врач- гастроэнтеролог подробно рассказала в беседе с «Газетой.Ru».