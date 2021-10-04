Минпромторг представил аппарат электромагнитного подавления коронавируса «Тор»

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште представил аппарат, способный с помощью электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, прибор, получивший название «Тор», не имеет аналогов в мире. Его излучения абсолютно безвредны для человека, они в пять раз меньше по сравнению с теми излучениями, которые исходят от смартфонов.

По словам Шпака, «Тор» чуть менее двух недель назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.

Аппарат «Тор» разработан научным центром Концерна «Гранит». Аппарат способен создавать волновой антидот к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового «зашумления» успешно подавляет коронавирус, утверждают в концерне.

Ранее сообщалось, что ученые Северо-Западного университета в США разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять минут.