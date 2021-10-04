В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов

В России в прошлом году было возбуждено 562,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в 2015 году было возбуждено 696,6 тыс. подобных дел, в 2010 году — 976,5 тыс. В 2020 году было зафиксировано снижение в сравнении с 2018 годом числа исполнительных производств, по которым должники не начали выплачивать алименты.

По данным ФССП, в 2018 году было зарегистрировано 198,8 тыс. таких исполнительных производств, а в 2020 году — 168,1 тыс.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала RT, что в последние несколько лет ФССП достаточно внимательно и четко начинает работу по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание детей, не достигших 18 лет. По ее словам, в результате получается так, что должникам легче выплатить долг, чем оставаться с заблокированными банковскими счетами.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали о новых возможных санкциях за неуплату долгов.