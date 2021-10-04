Сокамерники избили заключенного пятнадцать раз, узнав о его деле в новостях

Мужчина из Техаса, сидящий в тюрьме за избиение и сексуальное насилие над детьми, сам подвергся множественным нападениям со стороны трех сокамерников после того, как они увидели суд над ним в новостях. Об этом пишет Daily Mail.

Майкл Джордж Кори провел в тюрьме три с половиной года — он был арестован в феврале 2018 года по 45 пунктам обвинения в сексуальных преступлениях против мальчика и двух девочек в возрасте восьми, десяти и одиннадцати лет. Прежде он отбывал 10-летний условный срок по трем пунктам обвинения в причинении тяжелого вреда ребенку. Оба дела касаются одних и тех же детей.

Согласно письменным показаниям по последнему делу, он также заставлял детей вступать в половые отношения друг с другом, и они делали все, что он им велел, чтобы не быть жестоко избитыми. По данным следствия, Кори, будучи в гневе, избивал одного из детей изощренно и придумывал «игры», а также продолжал избивать, когда он уже находился почти без движения.

О насилии стало известно после того, как сотрудники школы, где учился пострадавший ребенок, уведомили власти, а полиция вскоре обнаружила эпизоды насилия над другими детьми.

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