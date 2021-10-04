Названы оптимально здоровые перекусы на работе

Питательные перекусы в течение рабочего дня помогают оставаться бодрым и продуктивным. Журнал «Профиль» со ссылкой на пять исследований составил список вкусных закусок, соответствующих правильному питанию, которые можно взять с собой на работу

Дольки яблока с натуральным арахисовым маслом без добавления сахара могут стать сытным и полезным перекусом. Арахисовое масло содержит белок и полезные жиры, а яблоки богаты клетчаткой.

Смесь орехов и сухофруктов хорошо подходит для того, чтобы утолить голод в ожидании основного приема пищи. Этот перекус богат макроэлементами.

Жареный нут богат белком, клетчаткой, витаминами и аминокислотами. Для приготовления нужно промыть и просушить нут, смешать его с оливковым маслом, морской солью и приправами по вкусу, а затем запечь в духовке при температуре 180 ℃ в течение 40 минут.

Гранола представляет собой сбалансированный и богатый сложными углеводами, клетчаткой и жирами продукт. Отмечается, что гранола из магазина, как правило, содержит большое количество сахара. Лучше самим смешать овсяные хлопья, семена подсолнечника, сушеную клюкву и кешью. После этого смесь нужно заправить растопленным кокосовым маслом и медом. Готовую смесь выложить на противень и запекать 40 мин на слабом огне.

Попкорн может быть питательным и сытным перекусом с высоким содержанием клетчатки. В попкорне есть антиоксиданты и полифенолы, которые снижают риск хронических заболеваний.

Греческий несладкий йогурт — это удобная еда для офиса. Йогурт богат белком и кальцием.

С наступлением осени люди стали более уязвимыми к простудным заболеваниям. В переходный период врачи рекомендуют уделять больше внимания своему режиму и правильно питаться. «Газета. Ru» написала о том, что нужно есть и пить, чтобы было меньше шансов заболеть.