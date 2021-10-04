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Бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке облили краской

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Andrew Kelly/Reuters

Неизвестный в воскресенье облил краской установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке бюст афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого в мае прошлого года привела к массовым протестам против жестокости полиции. Об этом сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 10:00 по местному времени (17:00 по мск). Неизвестный на скейтборде подъехал к бюсту Флойда, установленному организацией ConfrontArt облил его серой краской и скрылся. Акт вандализма был запечатлен на камеру наружного наблюдения, а полицейские занимаются поисками подозреваемого.

Издание отмечает, что очисткой скульптуры занялись активисты ConfrontArt.

Установленные на площади изваяния двух других афроамериканцев — Брионны Тейлор, которая была убита в марте во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса — не пострадали.

Ранее памятник Флойду в Бркулине покрасили в черный цвет. Следы вандализма были обнаружены утром 24 июня, спустя пять дней после установки скульптуры. Местные жители и власти выступили с осуждением произошедшего.

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