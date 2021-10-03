Врач Петрова рассказала, от каких продуктов нужно отказаться после 45 лет

Врач-диетолог Анна Петрова назвала продукты, употребление которых после 45 лет может привести к развитию опасных заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Медик отметила, что стоит исключить из рациона простые углеводы — сахар. У людей старше 45 лет сладкое способствует развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера.

«Опять же если совсем не можем без сладостей, но имеется желание сохранить свое здоровье, следует искать полезную альтернативу. Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад темных сортов, в нем меньше сахара и больше полезных веществ», — посоветовала Петрова.

Она добавила, что у взрослых любителей конфет, шоколада, пирожных может появиться так называемое «сахарное лицо» — отечное, с тусклой кожей, покрытой пигментными пятнами, и тонкими бровями. Кроме того, у этих пациентов наблюдается тоничность и вялость.

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