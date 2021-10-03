Врачи назвали основные симптомы трех типов инсульта

Определить три типа инсульта — ишемический, геморрагический и транзиторные ишемические атаки — можно по внешним признакам. Об этом сообщает Express.

По данным издания, основными симптомами инсульта являются проблемы с координацией движений, речью, памятью, концентрацией внимания, а также сильная усталость. В частности, по этим признакам можно определить ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку.

Геморрагический инсульт чаще встречается у людей в возрасте от 45 до 70 лет. Основные симптомы — внезапная сильная головная боль или болезненные ощущения в области шеи, которые могут сопровождаться рвотой.

Ранее врач Александр Мясников предупредил о симптоме, который путают с инсультом. Как отметил медик, речь идет об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве, которое на самом деле указывает на проблемы с внутренним ухом. Кроме головокружения, во время которого трудно стоять, на сложности с ухом укажет тошнота.