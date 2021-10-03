Полицейские назвали подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области

Подозреваемым в убийстве трех студенток 17, 18 и 19 лет в городе Гай в Оренбургской области оказался 30-летний Александр Вячеславович Лазарев, его разыскивает полиция. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает портал orenday.ru.

Сообщается, что личность подозреваемого установили сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области вместе со следователями территориального управления Следственного комитета. Также значительную помощь оказали эксперты ЭКЦ УМВД России по региону.

На данный момент местонахождение Лазарева устанавливается. Уточняется, что ранее он уже был судим.

Ранее, 30 сентября, после тушения пожара в доме по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

За ценную информацию о преступнике губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал вознаграждение в 1 млн рублей.