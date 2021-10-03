Веган из Австралии обвинила магазин в обмане из-за съеденной курицы

Покупательница-веган из Австралии обвинила супермаркет Coles в том, что ее обманом заставили купить и съесть курицу, сообщает Daily Mail.

Веганка написала сообщение в Twitter, в котором рассказала, что два продукта из курицы лежали на полке среди вегетарианских продуктов.

«Мне противно от того, что вы обманом заставили меня купить и съесть курицу, когда мы пытаемся спасти планету», — возмутилась женщина.

Представители супермаркета извинились перед недовольной покупательницей, но отметили, что персонал старается заполнить свободное пространство на полках любым имеющимся товаром из-за ограниченного пространства.

Пользователи в комментариях сказали женщине, чтоб она внимательнее читала этикетки, а не обвиняла других.

Ранее сообщалось, что британский тиктокер попытался вывести из себя собравшихся на демонстрацию веганов, съев у них на глазах «самый большой бургер в мире».