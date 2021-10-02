В горах Черногории погибла российская альпинистка

Россиянка погибла при падении на горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Горную службу страны.

«Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед. Проводится транспортировка тела», — сообщили в экстренной службе, уточнив, что в операции занято 13 человек.

Отмечается, что сигнал о происшествии поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112.

Горный массив Дурмитор, площадью более 350 квадратных километров, является центром горного туризма Черногории. Туристическая инфраструктура сосредоточена вокруг города Жабляк.

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