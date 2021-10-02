Эвакуатор увез автомобиль с младенцем в Москве

На востоке Москвы эвакуатор забрал неправильно припаркованный автомобиль, в котором был младенец. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

Инцидент произошел вечером 1 октября на 16-й Парковой улице. Оттуда было эвакуировано транспортное средство, припаркованное под запрещающим знаком.

«Техник по регламенту осмотрел машину, сделал фото и начал процесс эвакуации. Из-за затонированных стекол он не смог увидеть на заднем сидении люльку со спящим младенцем», — сказано в сообщении.

О том, что ребенок находится в авто, стало известно через 20 минут, когда его мать обратилась в диспетчерскую ГИБДД, которая затем передала информацию о случившемся в Дептранс.

В пресс-службе сообщили, что эвакуатор сразу же остановили. Женщина приехала на место спустя полтора часа после эвакуации, малыш спал. Как отметили в ведомстве, с ребенком все хорошо, в результате инцидента он не пострадал.

Дептранс также указал, что на улице наблюдается холодная погода, и автомобиль был не заведен, а люлька не прикреплена, «поэтому все могло быть иначе».

В деле разбираются сотрудники органов опеки.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону два маленьких ребенка погибли от перегрева в закрытой на солнцепеке машине.