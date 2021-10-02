В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери и трехлетней сестры

В Ленинградской области был задержан подозреваемый в убийстве матери и малолетней сестры, передает пресс-служба регионального СУ СК России.

Как сообщает ведомство, тела женщины 1975 года рождения и трехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти были найдены 2 октября в квартире в поселке Бугры Всеволожского района.

По данному факту было заведено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Следователи и полицейские по горячим следам смогли задержать мужчину 2000 года рождения. Молодой человек является сыном убитой женщины и сводным братом трехлетней девочки.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следователи собираются ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Все обстоятельства преступления выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе мужчина зарезал мать из-за нравоучений.