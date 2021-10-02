Исследователи из США узнали, с какой целью мутируют новые штаммы COVID-19

Новые штаммы коронавируса, такие как «альфа» и «дельта», очень заразны, ученые предлагают возможное объяснение — вирус эволюционирует, чтобы более эффективно распространяться по воздуху. Об этом пишет New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Исследователи сравнили вышеупомянутые варианты с предыдущими штаммами и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Результаты указывают на необходимость лучшей индивидуальной защиты и улучшения защитных масок.

«Это не сценарий «Армагеддона»... Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи по воздуху, чего, я думаю, все мы отчасти ожидали. Теперь мы видим, что это происходит в режиме реального времени», — заявил вирусолог Винсент Мюнстер, возглавлявший одно из новых исследований института.

Команда доктора Мюнстера показала, что вирус прикрепляется, что модифицированный вирус помещается в крайне небольшие капли жидкости — они перемещаются по воздуху на гораздо большие расстояния. Согласно результатам исследования, вариант «альфа» с гораздо большей вероятностью вызывает новые инфекции через передачу в таких маленьких каплях.

Второе исследование показало, что люди, инфицированные штаммом «альфа», выдыхали примерно в 43 раза больше частиц вируса, чем инфицированные предыдущими вариантами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей.