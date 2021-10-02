Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В РПЦ порекомендовали красивым девушкам не выходить замуж за неверующих 22:55
Зеленский рассказал, как долго хотел бы быть президентом 22:54
Знаменитый оператор-постановщик Первого канала Эрик Малинин умер от коронавируса 22:40
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери и трехлетней сестры 22:32
Тренер «Краснодара» о матче с ЦСКА: я не судейский эксперт, но... 22:31
Наставник ЦСКА Березуцкий прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей... 22:16
На Украине предупредили, что страну ждет банкротство и превращение в сырьевую... 22:10
Экс-президент «Спартака»: до каких пор этот бедный «Краснодар» будут... 22:09
Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме 22:04
Боец UFC Порье назвал четверку лучших бойцов всех времен 21:51

Исследователи из США узнали, с какой целью мутируют новые штаммы COVID-19

close
100%
Depositphotos

Новые штаммы коронавируса, такие как «альфа» и «дельта», очень заразны, ученые предлагают возможное объяснение — вирус эволюционирует, чтобы более эффективно распространяться по воздуху. Об этом пишет New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Исследователи сравнили вышеупомянутые варианты с предыдущими штаммами и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Результаты указывают на необходимость лучшей индивидуальной защиты и улучшения защитных масок.

«Это не сценарий «Армагеддона»... Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи по воздуху, чего, я думаю, все мы отчасти ожидали. Теперь мы видим, что это происходит в режиме реального времени», — заявил вирусолог Винсент Мюнстер, возглавлявший одно из новых исследований института.

Команда доктора Мюнстера показала, что вирус прикрепляется, что модифицированный вирус помещается в крайне небольшие капли жидкости — они перемещаются по воздуху на гораздо большие расстояния. Согласно результатам исследования, вариант «альфа» с гораздо большей вероятностью вызывает новые инфекции через передачу в таких маленьких каплях.

Второе исследование показало, что люди, инфицированные штаммом «альфа», выдыхали примерно в 43 раза больше частиц вируса, чем инфицированные предыдущими вариантами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«CNN пробило дно»: Белоруссия обвинила телеканал в нарушении канонов журналистики
В Минске уличили CNN в цензуре и искажении интервью Лукашенко
«Не видим никаких препятствий». ВОЗ может признать «Спутник V» в ближайшее время
Глава Минздрава заявил, что сняты все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ
«Эти храбрые люди носят жилеты со взрывчаткой»
Талибы* направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в Грузии
Грету Тунберг заметили в объятиях юного активиста на шествии в Милане
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве и продолжит повышаться
В Испании рассказали о «счастье россиян» из-за цен на ЖКХ
Новости и материалы
В РПЦ порекомендовали красивым девушкам не выходить замуж за неверующих
Зеленский рассказал, как долго хотел бы быть президентом
Знаменитый оператор-постановщик Первого канала Эрик Малинин умер от коронавируса
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери и трехлетней сестры
Тренер «Краснодара» о матче с ЦСКА: я не судейский эксперт, но пенальти был
Наставник ЦСКА Березуцкий прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей команды
На Украине предупредили, что страну ждет банкротство и превращение в сырьевую колонию
Экс-президент «Спартака»: до каких пор этот бедный «Краснодар» будут убивать?
Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме
Боец UFC Порье назвал четверку лучших бойцов всех времен
Невролог Евдокимов рассказал о простых упражнениях для лечения сколиоза
Наставник «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему оставил Роналду в запасе
Хоккеист «Трактора»: североамериканцы рассказывали всякие истории о России
Минздрав Украины пообещал Зеленскому начать производство собственной вакцины от COVID-19
Бритни Спирс может покинуть сцену
А. Березуцкий ответил на вопрос о противостоянии с братом
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»
На трассе под Волгоградом автобус с детьми-спортсменами столкнулся с «Нивой»
Все новости
«Задержали в России». Как Геннадий Можейко оказался в СИЗО в Минске
Родители журналиста «КП в Беларуси» сообщили о его местонахождении
Вымогательства, фишинг, потеря денег: чем опасны недобросовестные работодатели
Эксперты дали советы, как избежать проблем при устройстве на работу
Время толстосумов: автомобильные новинки октября
В октябре на авторынке России дебютируют премиальные модели
«США специально бросили оружие в Афганистане. Это часть плана»
Эксперт рассказал, почему военные США оставили талибам* свое оружие
МИД РФ прокомментировал блокировку белорусской «Комсомолки»
Захарова надеется на соблюдение прав журналистов в Белоруссии
Преступники освоили новый вид кибермошенничества при помощи QR-кода о вакцинации
Мошенники предлагают связать сертификат о прививке от COVID-19 с банковской картой
Умер актер Андрей Дубовский
«Неоценимо полезно»: для чего с россиян соберут генетический материал
Врачи рассказали, как база генетических данных россиян поможет ученым
Как приготовить настоящую шарлотку
Классический рецепт и авторские версии шарлотки от шефов
«Наследники», «Уборщица», «Ломка», «Чаки» и еще 18 сериалов октября
Какие сериалы смотреть в октябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«История еще одного Афганистана»: в Киеве признали крах экономики страны
Депутат Рады предрек неминуемый развал Украины после потери транзита в Венгрию
«Возлюбленный, нежный друг»: что писала Мария-Антуанетта своему любовнику
Историки расшифровали любовные письма королевы Марии-Антуанетты
«Этот приговор признает только Россия». Что Саакашвили заявил в письме из тюрьмы
Саакашвили назвал заказчика «сфабрикованных» приговоров против него
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях