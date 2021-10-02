Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированной машине

Помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал в эфире телеканала «Дом», что после покушения вынужден ездить на бронированном автомобиле.

По его словам, это необходимо, так как он является фигурантом уголовного производства.

22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Политик не пострадал, был ранен его водитель.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В МВД Украины назвали возможными причинами покушения государственную деятельность Шефира и попытку дестабилизировать политическую ситуацию. В ведомстве заявили, что совершивший покушение на Шефира действовал не один. По словам самого Шефира, покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» тем, кто стоит за покушением на его советника.