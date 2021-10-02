В Нидерландах взрыватель банкоматов подорвался во время записи обучающего видеоурока

В Нидерландах два члена банды, взрывающей банкоматы, подорвались на своей же бомбе во время записи обучающего видеоурока для других преступников. 29-летний мужчина погиб, а его 24-летний сообщник получил серьезные ранения, но выжил. Сейчас он арестован, сообщает The Register.

По данным Европола, полицейские вышли на банду в феврале 2020 года после того, как к ним обратились власти немецкого Оснабрюка, сообщив о подозрительных закупках банкоматов. Как оказалось, их приобрели преступники для своего учебного центра. Мужчины записывали видеоуроки, в которых показывали, как эффективно взорвать банкомат той или иной модели.

В Европоле заявили, что в результате следственных действий, полиция Нидерландов и Германии арестовала в общей сложности девять человек. Банда причастна минимум к 15 взрывам банкоматов в Германии. Уточняется, что по предварительным оценкам, ущерб от их противоправных действий составил около €2,15 млн.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове мужчина в униформе доставщика еды взорвал банкомат и украл 800 тыс. рублей.