Правозащитники сообщили о задержании журналиста kp.by Геннадия Можейко

В Белоруссии задержали журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в Telegram.

«Когда задержали Геннадия и где он сейчас находится, неизвестно», — говорится в сообщении центра.

Правозащитники подчеркнули, что имя журналиста упоминалось под статьей газеты, в которой знакомые погибшего Андрея Зельцера, при задержании которого был застрелен сотрудник КГБ, положительно о нем отзывались. Сообщалось, что «провластные СМИ» раскритиковали газету за данную публикацию.

Ранее сообщалось, что после выхода материала Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Тогда главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что заметка, из-за которой сайт kp.by был заблокирован Мининформом, была доступна на ресурсе на протяжении всего трех минут.